Personeel OLVG voert actie voor betere cao

Werknemers van ziekenhuis OLVG in Amsterdam voeren maandagmiddag actie om een beter cao af te dwingen. Naar verwachting houden een paar honderd medewerkers van de Locatie Oost om 12.30 uur onder werktijd een protestbijeenkomst, zonder dat de zorg voor patiënten in gevaar komt. Dinsdag voeren ziekenhuismedewerkers van Locatie West in Amsterdam actie, meldt FNV.

De cao-onderhandelingen liepen twee maanden geleden vast. Zorgbonden eisen, naast een salarisverhoging van 5 procent, onder meer een extra toeslag op loon wanneer op korte termijn een beroep op medewerkers wordt gedaan om onder meer overuren te draaien.

In ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven werden afgelopen maand al zondagsdiensten gedraaid. Na de zomervakantie volgen ziekenhuizen in de rest van het land. Zondagsdiensten houden in dat verschillende ziekenhuisafdelingen worden gesloten voor niet-spoedeisende zaken. (ANP)