Wmo-bureau Eindhoven dupeert kwetsbare cliënten

De wmo-beschikkingen van de zeven cliënten met psychische stoornissen in Eindhoven zijn verlopen, dus zorginstelling CarePower ziet zich genoodzaakt hun begeleiding te stoppen. De gemeente reageert volgens het Eindhovens Dagblad niet op aanvragen om de beschikkingen voor vergoeding te verlengen.

Het servicebureau van de gemeente Eindhoven is ingesteld om de overschrijding van wmo-kosten in te dammen en moet WIJeindhoven toestemming geven om beschikkingen te honoreren. Reactie op verlengingsaanvragen door WIJeindhoven blijft echter uit, zegt Piet van Ekert van CarePower tegen de regionale krant. De laatste beschikking verliep in juli.

Onafhankelijk raadslid Mary-Ann Scheur vraagt zich af hoe de gemeente de wettelijke zorgplicht denkt in te vullen die is vastgelegd in de Wmo en hoe het kan dat het servicebureau niet op tijd reageert op aanvragen voor verlening van beschikkingen.