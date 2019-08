Elkerliek ziekenhuis succesvol op gebied van online inzage

Het Helmondse ziekenhuis Elkerliek heeft het VIPP-programma succesvol afgerond, dat zich richt op online inzage voor patiënten. Patiënten kunnen op MijnElkerliek bijvoorbeeld binnen zeven dagen hun medische gegevens inzien.

Het Elkerliek is het eerste streekziekenhuis dat het programma rond online inzage met goed gevolg heeft afgerond, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het ziekenhuis introduceerde het portaal MijnElkerliek, dat in een maand door 20 procent van de patiënten structureel werd gebruikt. Patiënten kunnen in het portaal binnen zeven dagen hun eigen medische gegevens inzien, zoals bijvoorbeeld uitslagen van bloedonderzoek. Ook kunnen zij in het portaal de brieven van de medisch specialist aan de huisarts vinden, evenals informatie over afspraken.

Recepten

Het portaal is ook goed voor de patiëntveiligheid. Het wordt namelijk gebruikt voor communciatie over medicatie. Medisch specialisten sturen 70 procent van de recepten digitaal naar de apotheek. Dit zorgt voor minder fouten omdat er geen informatie hoeft te worden overgetypt en betekent dat de fax binnenkort wellicht niet meer hoeft te worden gebruikt.