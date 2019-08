Gemeenten gaan pgb-vaardigheid toetsen

Gemeenten kunnen vanaf 16 augustus toetsen of budgethouders en hun vertegenwoordigers de juiste vaardigheden bezitten om te kunnen werken met een persoonsgebonden budget. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en belangenorganisatie Per Saldo hebben hiertoe het Kader Pgd-vaardigheid in het leven geroepen.

Het Kader Pgd-vaardigheid is opgesteld voor pgb's in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg. Het bestaat uit 10 belangrijke criteria voor pgb-vaardigheid met een toelichting, zo is te lezen op de website van de VNG. Het kader is enerzijds bedoeld om voorlichting te geven aan kandidaat-budgethouders, anderzijds kunnen verstrekkers van pgb’s het gebruiken om de vaardigheden van budgethouders te toetsen. Ook zit er een checklist bij waarmee potentiële pgb-houders zelf hun pgb-vaardigheid kunnen nalopen.

Ter voorbereiding op de lancering van het kader zijn de documenten begin deze maand onder embargo aan gemeenten gemaild, zodat zij deze vanaf 26 augustus kunnen gebruiken. Op die datum wordt er ook meer bekend over de concrete invulling en toepassing van het kader, zo laat de VNG desgevraagd weten.