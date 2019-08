Kinderrechters bezorgd om jeugdbescherming

Kinderrechters maken zich grote zorgen om de wachtlijsten bij jeugdbescherming, meldt RTL Nieuws. Die zijn zo lang dat er al maanden geen jeugdzorgwerkers beschikbaar zijn om gezinnen te helpen. Kwetsbare kinderen zijn er de dupe van, melden de kinderrechters.

Zij hebben tientallen uitspraken op rechtspraak.nl gezet om het probleem inzichtelijk te maken. De uitspraken zijn volgens RTL Nieuws heftig: kinderen hebben te maken met huiselijk geweld, een vader dreigt zijn kind te ontvoeren, er is alcohol- of drugsmisbruik van (een van de) ouders of een vechtscheiding. Minderjarige kinderen zijn gevlucht van hun ouders, glijden af, of gaan niet meer naar school.



"Het tekort aan jeugdzorgwerkers is al maanden een groeiend probleem", zegt kinderrechter Susanne Tempel van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dat gerechtsgebied heeft elf uitspraken geanonimiseerd en online gepubliceerd. (ANP)