Dalende kasstroom gevaar voor investeringen ziekenhuizen

De gestaag dalende kasstroom van de afgelopen jaren bij ziekenhuizen is een risico voor de investeringsmogelijkheden. Dat constateert researchbureau Finance Ideas na analyse van de jaarcijfers van 90 procent van de ziekenhuizen over de afgelopen tien jaar.

De kasstroom als percentage van de omzet nam de afgelopen tien jaar af van 13 naar 9 procent van de jaaromzet. Uit deze kasstroom moet een groot deel van het bedrag worden vrijgemaakt voor “hoognodige” innovatie in de toekomst, stelt Finance Ideas. Oorzaken voor de dalende cashflow zijn de sterk gestegen kosten voor dure geneesmiddelen (zoals kankermedicatie en weesgeneesmiddelen) en kosten voor personeel die niet in loondienst zijn.

Meer lenen van banken

Lichtpuntje is dat meer ziekenhuizen dan tien jaar geleden in staat zijn om meer te lenen van banken, omdat hun solvabiliteit sterk is toegenomen de laatste jaren en zelfs is verdubbeld sinds 2008 tot 28,4 procent (in 2017 nog 26 procent). Banken vragen meestal een minimale solvabiliteit van 25 procent. Ook het resultaat van de ziekenhuizen was vorig jaar positief: dat nam toe tot gemiddeld 1,7 procent.

Lage rente

Reden dat de resultaten van de ziekenhuizen, ondanks de dalende kasstroom, positief blijven zijn de lagere kapitaallasten, vooral door de erg lage rente. Ziekenhuizen kunnen zich nu vaak financieren voor een rente van iets meer dan nul procent.

Maar niet alle ziekenhuizen hebben een gunstige financiële positie, omdat de banken ook kijken naar andere ratio’s, zoals de DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Die moet minimaal 1,2 zijn en minimaal 1,4 voor het verstrekken van een lening.

Ruimte voor financiering

“Als we uitgaan dat banken een DSCR van 1,4 en een solvabiliteit van minimaal 25 procent eisen, heeft bijna twee derde van de ziekenhuizen nog ruimte om de bancaire financiering uit te breiden”, aldus de onderzoekers van Finance Ideas.

“Het geeft vertrouwen dat ziekenhuizen zich ondanks de verschillende transities, druk op dure geneesmiddelen en een knellende arbeidsmarkt zich ook in 2018 weer financieel weten te verbeteren”, aldus partner Pim Diepstraten in een reactie op de analyse.