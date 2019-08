Metalband Metallica doneert aan Roemeens kinderziekenhuis

De Amerikaanse metalband Metallica heeft 250.000 euro gedoneerd voor de bouw van een kinderziekenhuis in Boekarest dat is gespecialiseerd in oncologie. Het ziekenhuis wordt het enige in zijn soort in Roemenië, dat nog steeds een van de armste landen van de Europese Unie is. Naar verwachting wordt de bouw volgend jaar voltooid.

"Van dit gebaar hadden we niet durven dromen", reageerde Carmen Uscatu, een van de oprichters van de kliniek. "Ons doel is om een beetje vreugde te schenken aan zieke kinderen, net zoals Metallica zijn fans wereldwijd blij maakt", voegde ze er aan toe.

Metallica gaf woensdagavond een concert in de Roemeense hoofdstad. De cheque ter waarde van een kwart miljoen euro werd die dag door All Within My Hands, de liefdadigheidsinstelling van de band, overhandigd aan de Roemeense liefdadigheidsinstelling Daruieste Viata. (ANP/Skipr)