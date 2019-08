JKZ onderzoekt verschillen tussen gezonde en zieke kinderen

Het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ), onderdeel van het HagaZiekenhuis, doet samen met het Centre for Human Drug Research (CHDR) onderzoek naar de verschillen tussen zieke en gezonde kinderen.

Voor het onderzoek meten gezonde kinderen een aantal weken bepaalde waarden, zoals bloeddruk, temperatuur, longfunctie en gewicht. Ook worden ze dagelijks gevraagd naar hun activiteiten en slaappatroon. De referentiewaarden die hier uit komen, zullen worden vergeleken met de waarden van zieke kinderen. Matthijs Kruizinga, arts-onderzoeker bij het JKZ en het CHDR, zegt: "Aan de hand van de waarden voor en na een behandeling kunnen we ook kijken wanneer en in welke mate we de behandeling van zieke kinderen moeten bijstellen."

Kruizinga zegt dat het onderzoek belangrijk is omdat van veel behandelingen bij kinderen nog niet bekend is of ze goed werken. Dit komt volgens hem omdat er ethische vraagstuukken spelen bij geneesmiddelenonderzoek bij kinderen. "Vaak moet er bijvoorbeeld bloed geprikt worden. Moet je kinderen daar zonder medische reden aan blootstellen?"

Het HagaZiekenhuis meldt dat het systeem dat naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkeld wordt, in de toekomst ook gebruikt kan worden voor onderzoek naar de werkzaamheid van geneesmiddelen.