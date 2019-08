MC IJsselmeerziekenhuizen wil geld van MC Slotervaart

De curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen leggen een vordering neer bij hun vakgenoten bij MC Slotervaart. Gezien de verwevenheid van de inmiddels allebei failliete ziekenhuizen verwachten zij dat de ene nog geld tegoed heeft van de anderen, zo is te lezen in het curatorenverslag over MC IJsselmeerziekenhuizen.

De precieze hoogte van het te vorderen geldbedrag moet nog worden bepaald, zo meldt Medisch Contact bij monde van curator Alice van der Schee. De vordering is alvast ingediend bij de Slotervaart-curatoren, 'ook met het oog op het mogelijk aan te bieden akkoord' in het Slotervaart-faillissement, melden de IJsselmeer-curatoren in hun verslag. Hiermee verwijzen ze naar de deal die de Slotervaart-curatoren hopen te sluiten met vastgoedonderneming Zadelhoff.

De curatoren die het Slotervaartfaillissement afwikkelen, laten weten dat ze de IJsselmeer-vordering 'net als alle andere vorderingen' van crediteuren, nog in onderzoek hebben, aldus Medisch Contact.