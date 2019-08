Nictiz stelt interim directeur-bestuurder aan

Met de komst van Leonique Niessen heeft Nictiz met ingang van 1 september 2019 een nieuwe interim directeur-bestuurder. Niessen neemt het stokje over van Lies van Gennip.

Niessen is opgeleid als gezondheidswetenschapper aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft in haar carrière op diverse plekken, in verschillende rollen en vanuit diverse perspectieven in de zorg gewerkt. Van 2010 tot eind 2017 was zij directeur van Santeon, de landelijke ziekenhuisgroep van zeven topklinische ziekenhuizen. In 2018 was zij zakelijk bestuurder a.i. van het Institute for Positive Health. Verder is zij toezichthouder bij een aantal zorginstellingen.

Niessen is initiatiefnemer en auteur van de eerste Hospital Leadership Monitor, een jaarlijks onderzoek naar het aantal vrouwelijke bestuurders en toezichthouders in alle Nederlandse ziekenhuizen. Dit doet zij in samenwerking met TIAS School for Business and Society in Tilburg.