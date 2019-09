Protest 4000 jeugdzorgwerkers in Den Haag

Ongeveer 4000 jeugdzorgwerkers voeren vanmiddag actie in Den Haag. "Een waanzinnige opkomst", zegt een woordvoerder van de FNV. "Mensen zijn echt boos, vooral over de tekorten aan middelen en personeel."

Op andere plekken buiten Den Haag hebben volgens de bonden ook duizenden werknemers het werk neergelegd. Er zijn veiligheidsafspraken gemaakt, zodat kinderen geen gevaar lopen, zoals bij de acute- en spoedzorg.

Minder administratiedruk

De bonden eisen 950 miljoen euro: 750 miljoen euro voor de zorg en minder administratiedruk en 200 miljoen euro voor "fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden" voor de 30.000 jeugdzorgwerkers.

Volgens de FNV komen jeugdzorgwerkers niet meer toe aan hun werk, en dat is kinderen en gezinnen helpen. Dat komt door jaren bezuinigen door de rijksoverheid, "inkoopwaanzin door gemeenten en torenhoge administratiedruk". Gevolg is dat gezinnen maandenlang op wachtlijsten staan.

Eenmalig 420 miljoen

Eerder maakte minister De Jonge van VWS bekend dat het kabinet dit jaar eenmalig 420 miljoen euro extra uittrekt voor de jeugdzorg. Het is voor het eerst dat de Jeugdzorg het werk neerlegt.

Ontevreden werknemers

Afgelopen weekend bracht de FNV een peiling naar buiten waaruit blijkt dat werknemers in de jeugdzorg ontevreden zijn over hun werkomstandigheden. Ze geven hun werk gemiddeld een 5,5 en 92 procent denkt er wel eens over om de sector te verlaten. Belangrijkste vertrekredenen: werkdruk (61%), te weinig tijd voor zorgtaken (41%) en de mentale en fysieke belasting van het werk (28%).

Minder aantrekkelijk

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Het is triest te constateren dat er geen geld bij werkgevers is om een cao jeugdzorg af te sluiten. Dat zet de achterdeur open voor jeugdzorgwerkers en maakt werken in de jeugdzorg voor nieuwe medewerkers minder aantrekkelijk. Dus de dure ‘Ik zorg’-wervingscampagne van VWS ten spijt, vooral meer geld voor de sector is belangrijk.”