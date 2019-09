Gertrude van den Brink vertrekt als bestuursvoorzitter bij Middin

Gertrude van den Brink heeft besloten niet langer door te gaan als voorzitter raad van bestuur van Middin. Ze wil een andere maatschappelijke rol gaan vervullen.

Van den Brink werkte sinds 2012 bij Middin, vanaf 2014 als voorzitter van de raad van bestuur. Ze kijkt terug op een mooie tijd als bestuurder. Ze zegt in een persbericht: "Ik zie met trots dat Middin steeds meer de dialoog zoekt en vindt met cliënten, verwanten en andere betrokkenen en persoonsgerichte zorg waarmaakt. Het is gelukt om meer in verbinding te komen met de samenleving en ons antwoord op maatschappelijke vragen is ruimer en professioneler geworden."

Betrokken

Onder het voorzitterschap van Van den Brink ontwikkelde Middin zich van een fusieorganisatie tot een vooraanstaande organisatie in de zorg, zegt voorzitter van de raad van toezicht Jan van der Kruis. "Zij bestuurt de organisatie op een vernieuwende en betrokken manier en zoekt over de grenzen van sectoren heen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij stelt zij steeds de keuzevrijheid en zelfstandigheid van mensen met een beperking voorop."

Zorgmanager van het Jaar

In 2018 werd Van den Brink nog door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland benoemd tot ‘Zorgmanager van het Jaar 2018’.

Middin biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling en zorg aan ongeveer 5.500 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom. Sam Schoch neemt na het vertrek van Van den Brink het voorzitterschap over. Hij is momenteel lid raad van bestuur.