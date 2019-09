Ex-directeur Slotervaart voor de strafrechter

Voormalig directeur Aysel Erbudak van het inmiddels gesloten Slotervaartziekenhuis in Amsterdam moet zich volgende week voor de strafrechter in Amsterdam verantwoorden voor verduistering van in totaal 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld en valsheid in geschrifte. Erbudak ontkent alles, laat haar advocaat Cees Korvinus weten. Ze zal volgens hem aanwezig zijn bij de zittingen, waarvoor twee dagen zijn uitgetrokken.

Volgens het Openbaar Ministerie sluisde de verdachte tussen 23 juni en 8 september 2008 in totaal 1 miljoen euro weg, onder meer met valse facturen en andere documenten. Daarnaast denkt het OM dat de 52-jarige zorgonderneemster zich tussen medio 2011 en medio 2014 ten onrechte een bedrag van ongeveer 200.000 euro heeft toegeëigend, dat ook het ziekenhuis toebehoorde.



Erbudak werd in maart 2013 wegens conflicten in het ziekenhuis ontslagen. (ANP)