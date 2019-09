Saffier Groep besteedt ict uit aan RAM Infotechnologie

De Saffier Groep heeft zijn ict uitbesteed aan het Utrechtse bedrijf RAM Infotechnologie. Het gaat om een periode van vijf jaar, waarbij RAM Infotechnologie de volledige ict-dienstverlening op zich neemt, inclusief werkplekken, netwerk en centrale infrastructuur.

De ouderenzorgorganisatie is in de regio Den Haag actief in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Betrouwbare informatievoorziening wordt steeds belangrijker en de complexiteit van informatiehuishouding groeit. Dat vormde aanleiding om de ict-dienstverlening onder te brengen bij een gespecialiseerde partner, aldus Zorg & ICT.

Als beste uit de bus

Begeleid door M&I partners zocht de zorgorganisatie naar een partij die ervaring heeft in deze zorgsector. RAM Infotechnologie werd gekozen onder meer door zijn kennis van de zorgsector en het applicatielandschap, de behaalde ISO- en NEN-certificeringen voor it-beveiliging en het integrale dienstverleningspakket.

Werken vanuit de cloud

RAM Infotechnologie gaat een moderne it-infrastructuur realiseren waardoor Saffier het bestaande datacentrum uit kan faseren, en de stap kan maken naar een nieuwe werkplek vanuit de cloud. Er geen it-personeel over van Saffier naar RAM Infotechnologie.