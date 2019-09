MedMij-label voor Curavista

Curavista is de zesde PGO-leverancier die het MedMij-label ontvangt. Dat betekent dat de Gezondheidsmeter PGO van Curavista voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel.

Medio 2020 moeten burgers kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens, dat is wettelijk verankerd. Volgens MedMij is een persoonlijke gezondheidsomgeving daar het goede hulpmiddel voor. "Mensen kunnen veel gezondheidsgegevens verzamelen die nu nog op verschillende plekken ligt opgeslagen én zelf gegevens genereren en opslaan. En ook delen met de behandelaar", meldt de partij op haar website. De ICT-leveranciers van zorgaanbieders moeten hun informatiesystemen echter nog wel geschikt maken voor de gegevensuitwisseling met patiënten.

Momenteel zijn er vijftig leveranciers bezig met een PGO voor zorggebruikers en twintig kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant. In april kregen Drimpy en Ivido als eerste PGO-leveranciers het label al uitgereikt. Selfcare, Medsafe en Quli volgden deze zomer.