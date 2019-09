CPB: overbehandeling ggz na bezuinigingen

Na bezuinigingen van het kabinet in 2012 en 2013 ging een deel van de psychiaters en psychologen andere klanten langer behandelen, berekende het Centraal Planbureau.

"Mogelijk was hier sprake van overbehandeling", stelt het CPB na onderzoek. De extra behandeling had vrijwel altijd geen effect, concluderen de onderzoekers: "De resultaten van de behandeling van patiënten gingen er gemiddeld niet op vooruit door de extra behandeltijd."

Wegvallen patiënten

In 2012 en 2013 werden de verzekeringen voor de ggz beperkt. Aanpassingsstoornissen en problemen in de relationele sfeer werden na die jaren meer vergoed vanuit het basispakket. Dat waren 17 procent van alle behandeltrajecten in de ggz. Het CPB in hoeverre psychologen, therapeuten en psychiaters daarna omgingen met het wegvallen van patiënten.

Acht procent

Gebudgetteerde aanbieders zijn grote zorginstellingen die ieder jaar met een zorgverzekeraar een budget afspreken. Ze hebben een prikkel om de 'productie-afspraken' met zorgverzekeraars na te komen omdat ze anders later misschien gekort worden. Gebudgetteerde zorgaanbieders nemen ongeveer 90 procent van de behandelingen voor hun rekening.

Zelfstandige psychiaters en psychologen worden betaald per behandeltraject. Zij behandelden na alle veranderingen nauwelijks langer dan voor de wijzigingen. Dit kwam vermoedelijk en onder meer doordat bij deze groep eerder geen sprake was van kortere behandelingen als gevolg van krappe budgetten. Die kortere behandelingen kwamen bij de gebudgetteerde zorgaanbieders wel voor.

De effecten voor de langere termijn zijn niet onderzocht. Wel is duidelijk dat het aanbod van deze zorg inmiddels is afgenomen: de werkgelegenheid in de gehele ggz daalde al in 2014 met ongeveer drie procent. VGZ ontwikkelde samen met ziekenhuis Bernhoven een programma tegen overbehandeling in ziekenhuizen, dat ook geschikt kan zijn in de ggz.