Focusgroep werkt aan Europese standaarden voor AI en big data

Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft een studiegroep opgezet die zich richt op standaarden voor artificial intelligence (AI) en big data. De Focus Group Artificial intelligence maakt een roadmap van standaardisatiebehoeften voor toekomstige Europese standaarden over AI en big data, meldt de NEN.

De leden van de Focus Group brengen in kaart welke standaarden voor Europa nodig zijn om de kans te vergroten dat AI-toepassingen veilig en betrouwbaar zijn en binnen ethische kaders opereren. NEN, dat in Nederland het normalisatieproces ondersteunt, riep in februari 2019 de NEN normcommissie Artificial Intelligence in het leven. Deze commissie is namens Nederland lid van de internationale focusgroep.

Er worden in Nederland steeds meer toepassingen ontwikkeld met AI. Er is echter nog geen wettelijk kader omtrent AI, wat er volgens NEN voor zorgt dat er nog verschillende zorgen en onduidelijkheden zijn.

NEN gelooft dat standaarden voor AI en big data helpen bij het maken van de juiste afwegingen in het ontwikkelproces en bij het toetsen en aantonen van de betrouwbaarheid van AI-toepassingen. "Hiermee kunnen partijen bijvoorbeeld laten zien welke maatregelen zij nemen om transparantie te vergroten en bijvoorbeeld risico’s te verkleinen. En door de betrouwbaarheid te vergroten, neemt de adoptiewaarde toe en helpt dit de innovatie van AI te versnellen", meldt de instantie in een persbericht. "Standaardisatie draagt bij aan het scheppen van duidelijkheid en veiligheid, zonder de innovatiekracht te beperken."

Partijen die invloed willen uitoefenen op de standaardisatie van AI en big data in Europa, kunnen meepraten via de NEN normcommissie Artificial intelligence & big data.