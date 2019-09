Vincent van Gogh stelt opnamestop in voor verzekerden Zilveren Kruis

De Limburgse Ggz-aanbieder Vincent van Gogh neemt geen nieuwe patiënten aan die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en geen acute zorg nodig hebben. Dit is op 1 september ingegaan, zo is te lezen op de website van zorgaanbieder.

Vincent van Gogh had voor dit jaar afspraken gemaakt over hoe veel zorg de ggz-aanbieder mocht declareren bij Zilveren Kruis. "De basis van deze afspraken wordt gevormd door het verwachte aantal mensen met een hulpvraag en de gemiddelde prijs per cliënt, op basis van een inschatting van zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De met Zilveren Kruis vooraf afgesproken aantallen zijn nu - halverwege 2019 - helaas al bereikt. Voor ons als zorgaanbieder betekent dit, dat wij voor nieuwe cliënten (verzekerd bij Zilveren Kruis) geen vergoeding meer ontvangen voor de te leveren zorg", aldus de ggz-organisatie.

De ggz-aanbieder biedt ook een verklaring voor het snelle bereiken van dit plafond. "Vincent van Gogh heeft van alle landelijk GGZ instellingen (volgens de NZa) de laagste wachttijden. Dit kan een verklaring zijn voor de grotere instroom van Zilveren Kruis verzekerden. We attenderen mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis graag op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar."

Vincent van Gogh laat weten met zorgverzekeraar in overleg te zijn om tot extra afspraken te komen. De ggz-aanbieder benadruk dat verzekerden van Zilveren Kruis met een acute zorgvraag wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Patiënten van Zilveren Kruis die momenteel bij Vincent van Gogh in behandeling zijn, kunnen hun behandeling voortzetten.