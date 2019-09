NZa dwingt zorgverzekeraars tot duidelijkheid over omzetplafonds

Zorgverzekeraars moeten voortaan op hun website per zorgaanbieder aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bereikt is of bekend is wanneer dit zal gebeuren. Dat heeft de NZa besloten in de ‘Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’.

Met de regeling versterkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de informatiepositie van consumenten. Zij moeten weten bij welke zorgaanbieder zij terecht kunnen als zij zorg nodig hebben. Daarom moeten mensen vooraf weten of er sprake is van een omzetplafond en welke gevolgen dit mogelijk voor hen heeft. Daarnaast vindt de dat zorgverzekeraars inzichtelijk moeten maken welke polissen in hun aanbod overeenkomen.

Maximum

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om de zorgkosten in de hand te houden. Eén van de manieren om dat te doen is met aanbieders afspreken hoeveel patiënten ze per jaar mogen behandelen. Ze spreken dan een maximum budget af, een zogenoemd omzetplafond. Als dit maximum budget op is, krijgen ziekenhuizen de behandeling van nieuwe patiënten niet langer vergoed.

Patiëntenstop

Sommige ziekenhuizen hebben een doorleververplichting afgesproken. Dat betekent, dat nieuwe patiënten nog wel welkom zijn. Er staat dan alleen geen vergoeding van de zorgverzekeraar tegenover. Zonder doorleververplichting nemen zorgaanbieders geen nieuwe patiënten van deze zorgverzekeraar aan. “Wij vinden het belangrijk dat mensen weten hoe dit zit voor de aanbieders waar zij graag naartoe willen”, aldus de NZa. “Zo kunnen zij hier rekening mee houden bij het kiezen van hun polis.”

Verwarring

Daarom is in de nieuwe regeling ook opgenomen dat zorgverzekeraars hun verzekerden via hun website informeren bij welke zorgaanbieders zij wel terecht kunnen als een omzetplafond is bereikt. “Wij merkten dat er soms verwarring optreedt in de communicatie tussen zorgverzekeraar, zorgaanbieder en de patiënt/verzekerde”, aldus de NZa. “Daarom verwachten wij van zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat zij afspraken maken over het informeren van de patiënten/verzekerden na een omzetplafond. Daarin staat onder andere voor welke groep patiënten het geldt en voor welke groepen patiënten nog wel zorg beschikbaar is.”

Gelijke polissen

Ook gaat de NZa paal en perk stellen aan de wildgroei van polissen. Blijkens de monitor zorgverzekeringen 2019 bieden zorgverzekeraars veel vrijwel gelijke polissen aan. Dat maakt het voor mensen moeilijker om een keuze te maken.