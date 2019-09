Terminale patiënt krijgt koppelbed

Ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft biedt terminale patiënten een koppelbed aan. Daarin kunnen zij in hun laatste momenten slapen naast een dierbare.

“Dit bed sluit naadloos aan op het bed van de patiënt”, zegt Ellemieke van Eeden, verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg, in een bericht op de site van het ziekenhuis. “Zo kan een dierbare van een terminale patiënt blijven slapen en kunnen ze echt bij elkaar liggen. Dit geeft warmte en geborgenheid, wat heel waardevol kan zijn.”

Begeleiding

Het koppelbed is een donatie van Stichting Roparun. Het past bij het beleid van het ziekenhuis, waar ongeneeslijk zieke patiënten begeleiding kunnen krijgen van een Palliatief Consulatie Team. Verpleegkundige Esther Ponsioen: “Je hoort zo vaak dat iemand ‘uitbehandeld’ is. Deze term is verwarrend en kan patiënten het gevoel geven dat er niets meer voor hen gedaan wordt. We kunnen áltijd iets voor patiënten betekenen. Wij gaan met ongeneeslijke zieke patiënten en hun naasten in gesprek. Mocht het overlijden binnen het ziekenhuis plaatsvinden, kan het troost en rust bieden aan de patiënt als een dierbare dichtbij hem of haar kan liggen.”