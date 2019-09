Bevolkingsonderzoek borstkanker loopt uit door te weinig personeel

In sommige regio's in Nederland loopt het bevolkingsonderzoek borstkanker gemiddeld drie maanden uit, meldt het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ). Reden hiervoor zou een tekort aan screeningslaboranten zijn die bij het bevolkingsonderzoek betrokken zijn.

Het AMZ onderzoekt in overleg met het Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB) of het AMZ kan helpen om de wachttijden te verkorten. Vrouwen die toch op tijd het bevolkingsonderzoek willen ondergaan, kunnen hiervoor bij het AMZ, gespecialiseerd in borstzorg en borstkankerzorg, terecht. Een verschil is dat de kosten voor het onderzoek dan van het eigen risico af gaan, waar het bevolkingsonderzoek gratis wordt aangeboden.