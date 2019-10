St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad

Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte planbare ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend.

Naast de afdeling Kort Verblijf zijn er in Lelystad ook twee operatiekamers in Lelystad in gebruik genomen. Hier zal op maandag, dinsdag en woensdag geopereerd worden. Het gaat om eenvoudige, planbare ingrepen bij relatief gezonde patiënten met een geringe kans op complicaties. Voor spoedingrepen zijn de inwoners van nog steeds aangewezen op de Jansdal-locatie Harderwijk of op een ander ziekenhuis.

Het St Jansdal is naar eigen zeggen niet over één nacht ijs gegaan. Een projectgroep is maanden bezig geweest met het maken van plannen. Naast het werven van medewerkers moest uitgezocht worden of de plannen haalbaar waren. De komst van Kort Verblijf heeft effect op veel afdelingen, zoals de schoonmaak, de voedingsdienst, secretariaten, verpleging en bewaking. Ook komen er bijvoorbeeld fysiotherapeuten naar Lelystad om patiënten te begeleiden na heup- en knieoperaties.