Verdachte insulinemoorden zwijgt in rechtbank

De man die wordt verdacht van vier moorden met insuline en zeven pogingen daartoe, moest woensdag verplicht naar de rechtbank komen. De 23-jarige Rahiied A. zat zichtbaar nerveus in het beklaagdenbankje en gaf nauwelijks hoorbaar antwoord op vragen van de rechter. Hij zat onafgebroken met zijn voeten te wiebelen en toen de rechter vroeg of hij zelf nog iets wilde zeggen, schudde hij zijn hoofd.

Eigenlijk moest A. woensdagochtend al in de Rotterdamse rechtbank zijn, maar omdat er iets was misgegaan bij zijn transport vanuit de gevangenis, begon de zitting pas 's middags. "Er komt een groot proces aan, om je daarop voor te bereiden, moet je vandaag aanwezig zijn", legde de rechter uit. "Voel je vrij om om je heen te kijken", zei ze tegen A. "Maar je mag ook alleen naar mij blijven kijken."



Tot nu toe is A. bij geen enkele van de inmiddels negen inleidende zittingen geweest. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is gepland tussen 18 november en 3 december. Dat is twee jaar na zijn arrestatie op 17 november 2017. De rechtbank trekt er acht dagen voor uit. A. moet ook daarbij verplicht aanwezig zijn.



Het Openbaar Ministerie beschuldigt A. ervan dat hij in 2016 en 2017 als medewerker van verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam oudere patiënten zonder noodzaak insuline heeft toegediend. Vier mensen overleden. Zeven anderen werden onwel of ziek.



Het is nog de vraag of A. als volwassene kan worden berecht of - wat zijn verdediging wil - volgens het jeugdstrafrecht, omdat hij destijds pas negentien jaar was. Psychiaters die hem onderzochten, lieten eerder al weten dat hij in ieder geval tbs met dwangverpleging zou moeten krijgen. (ANP)