BDO neemt Arteria Consulting over

Accountantsbureau BDO neemt het gespecialiseerde adviesbureau voor de zorg Arteria Consulting over. Met de overname denken beide partijen hun marktpositie in de zorg te versterken, onder meer door een breder pallet van diensten aan te bieden.

Volgens managing partner en medeoprichter Nico Baas heeft Arteria de afgelopen vijftien jaar tal van succesvolle trajecten gedaan op het gebied van strategie, organisatie, onderzoek en Data en Technologie. “Als middelgroot adviesbureau bleven er echter onderdelen waarop wij onze klanten niet konden bedienen en dat sloot niet aan op onze ambitie”, aldus Baas. “Daarom wilden we onze marktpositie verder versterken en het team uitbreiden. Deze kans krijgen wij nu met BDO.”

“De overname past goed binnen onze strategische ambitie om BDO Advisory en onze positie in de zorgsector uit te bouwen”, zegt BDO-bestuursvoorzitter Dick den Braber. In het kader van de overname krijgt de de Advisory-praktijk van BDO er zo'n twintig consultants bij. Behalve mensen en kennis neemt BDO ook klanten over, waaronder partijen als Dianet, Zorgverzekeraars Nederland, Sherpa, VWS, GGZ Nederland, de Twentse Zorgcentra, Cordaan, ’s Heeren Loo, OLVG en Spaarne Gasthuis. Als onderdeel van de integratie, zijn de twee oprichters van Arteria Consulting – te weten Baas en Martijn Mallie – aangesteld als partner binnen BDO Advisory.

Perfect

Volgens Baas is BDO “een perfecte partner”. “Zowel qua cultuur als portfolio zijn beide organisaties mooi complementair aan elkaar. Door de overname voorzie ik een grote gezamenlijke slagkracht. Er ontstaat nu een team van zo’n vijftig adviseurs, waarmee we de hele zorgmarkt met een breed pallet van diensten kunnen helpen.”

Het label Arteria Consulting blijft de komende jaren in gebruik. Wel verhuist Arteria begin 2020 van Hilversum naar Utrecht, waar BDO kantoor houdt.