Weer dode na vergeefse poging om 113 te bellen

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd blijkt dat iemand in psychische nood tevergeefs 113 heeft gebeld om korte tijd later een eind aan zijn leven te maken. Het maakt duidelijk hoe groot de verwarring over de crisislijn is: het nummer 113 bestaat niet. Ook onder hulpverleners circuleert het verkeerde nummer, schrijft de Volkskrant.

Het juiste nummer van 113 Zelfmoordpreventie, zoals de hulplijn officieel heet, is 0900-0113. Maar vanwege de naam denken veel mensen dat het nummer 113 is. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) kondigt aan dat hij het nummer alsnog wil veranderen in 113.



De zelfmoordpreventielijn is bedoeld voor mensen met suïcidale gedachten. Per dag voeren vrijwilligers er bijna tweehonderd gesprekken, zowel telefonisch als online. (ANP)