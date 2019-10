Sutfene heft thuiszorgtak op

Zorginstelling Sutfene in Zutphen staakt met ingang van komend jaar haar thuiszorgactiviteiten en het casemanagement Dementie. Het verlies op de thuiszorgtak gaat dit jaar oplopen tot een half miljoen euro op een totale omzet van 4 miljoen euro.

Alle honderd thuiszorgmedewerkers krijgen een andere passende functie aangeboden binnen Sutfene. De ruim 400 thuiszorgcliënten worden geholpen bij het vinden van een nieuwe thuiszorgaanbieder.

Niet accetabel

Bestuurder Ben van Gent zegt het besluit zeer te betreuren, maar noemt de opheffing onvermijdelijk. “Er moet nu jaarlijks heel veel geld bij. Dat gaat uiteindelijk ten koste van cliënten die bij ons wonen en zorg ontvangen. Dat is maatschappelijk gezien niet acceptabel. Zorgverzekeraars kunnen blijkbaar hun tarieven niet voldoende ophogen, dus moeten we stoppen.”

Zorgvuldig

Sutfene mikte dit jaar op een forse verbetering van de financiële resultaten in de thuiszorg. Het tegendeel blijkt het geval. Het verlies op de thuiszorgtak gaat in 2019 oplopen tot zeker 500.000 euro. Een snelle verbetering van de situatie met het huidige personeelstekort is niet reëel, en daarom is het managementteam in augustus gestart met een eerste verkenning om de thuiszorg te stoppen. Na een zorgvuldige weging is gekozen voor uitfasering van de thuiszorg.

Zwaar

“Het besluit om de thuiszorg te stoppen valt iedereen zwaar”, reageert Van Gent. “Sutfene heeft de thuiszorg met passie aangeboden, en we hebben jaren geknokt om dit onderdeel gezond te maken. Maar soms moet een hard besluit vallen, ook als het voor cliënten en voor medewerkers zwaar zal vallen. Cliënten hechten zich logischerwijze aan hun verpleegkundigen en verzorgenden. Die band verbreken is pijnlijk. We gaan er alles aan doen om zowel onze cliënten als onze medewerkers een goede nieuwe plek te bieden.”

Voor de honderd thuiszorgmedewerkers wordt een herplaatsingstraject opgestart, zodat zij allemaal snel kunnen doorstromen naar een andere passende functie binnen Sutfene. De organisatie zal de vierhonderd thuiszorgcliënten zo goed mogelijk helpen bij het vinden van een nieuwe aanbieder en het overdragen van dossiers en werkzaamheden. De dagbesteding blijft bestaan. Ook blijft Sutfene verpleeghuiszorg en revalidatie bieden.