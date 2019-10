Assist verhoogt werkgeluk door gebruik van machine learning

Assist zet data-analyse en algoritmes in om medewerkers gemotiveerd en vitaal te houden. Het bedrijf, dat zorgaanbieders helpt bij het toekomstbestendig organiseren van de zorg, lanceert een voor de zorg op maat ontwikkelde software: Assist Analytics.

Assist ontwikkelde de software samen met software- en onderzoeksbedrijf Scorius. Yvonne Biemans, algemeen directeur van Assist, legt uit wat de mogelijkheden van de software zijn: "Assist Analytics geeft bestuurders, managers en teams direct inzicht in hoe het met de medewerkers is gesteld." Biemans zegt dat problemen rond productiviteit en verzuim bovendien ruim van tevoren gesignaleerd kunnen worden doordat maandelijks wordt gemeten.

Anticiperen

In de software is direct te zien op welke onderwerpen geïnvesteerd moet worden om de medewerkersbetrokkenheid en productiviteit te verhogen. Ook kan de software de oorzaak van verlaging van productiviteit en discontinuïteit achterhalen. "Met het vooraf anticiperen en beter faciliteren van de zorgprofessionals creëren we rust in de organisatie, wat leidt tot een hoger werkgeluk voor onze mensen", aldus Biemans.

Voorspellen

David Verhagen, directeur van Scorius, vertelt dat dankzij het analyseren van data onverwachte verbanden gevonden zijn tussen medewerkersbetrokkenheid, ziekteverzuim en productiviteit. "We kunnen nu voorspellen wat het effect is van beleid op bijvoorbeeld het ziekteverzuim en medewerkersverloop."