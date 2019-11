Afdingen op medicijnen levert 272 miljoen op

Het kabinet heeft vorig jaar 272 miljoen euro bespaard door af te dingen op dure nieuwe geneesmiddelen. Een jaar eerder was dat de helft, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Omdat ze veel vaker zijn voorgeschreven, lopen de kosten niettemin snel op.

Fabrikanten namen in 2018 bij dertig innovatieve geneesmiddelen genoegen met een lagere prijs, meldt Bruins. De korting bedroeg gemiddeld 36 procent. Het ging bijvoorbeeld om middelen tegen taaislijmziekte, spierziekte SMA, de ziekte van Pompe en behandelingen voor onder andere longkanker.

Meer uitgaven

Toch is er vorig jaar flink meer uitgegeven aan deze categorie medicijnen dan het jaar ervoor. In 2018 was dat 482 miljoen, tegen 319 miljoen een jaar eerder. Dat komt doordat het assortiment groter wordt en meer patiënten ze gebruiken.

Hoeveel korting er precies voor een medicijn is bedongen, mag de minister van de fabrikant doorgaans niet zeggen. (ANP)