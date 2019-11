Zorg in Nederland neemt Kraamzorg Rotterdam over

Kraamzorg Rotterdam wordt onderdeel van Zorg in Nederland. Hiertoe hebben de partijen op 4 november een koopovereenkomst getekend. Tot Zorg in Nederland behoren onder meer ZiNkraamzorg en Kraamvogel.

"Met de samenvoeging van onze organisaties, kunnen wij verder bouwen aan nog betere zorgverlening en samenwerking met partners in de geboorteketen, zoals verloskundigen en ziekenhuizen", zegt Paul Hulst, bestuurder Zorg in Nederland, in een persverklaring.



Marja Huizer, bestuurder Kraamzorg Rotterdam: "Met het onderbrengen van Kraamzorg Rotterdam binnen Zorg in Nederland zetten we een belangrijke stap in het borgen van de kwaliteit en continuïteit van onze kraamzorg en onze rol als goed werkgever. Met een - zeker in Rotterdam - complexer wordende zorgvraag, is een financieel gezonde bedrijfsvoering niet meer vanzelfsprekend."



De medezeggenschapsraden van beide ondernemingen hebben een positief advies afgegeven, zo laten de bedrijven in een persverklaring weten. De merknaam Kraamzorg Rotterdam blijft bestaan en voor klanten en medewerkers van de organisaties verandert er vooralsnog niets.



De Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument & Markt (ACM) moeten zich nog over de overname buigen.