Vaste regels voor levertijd medisch hulpmiddel

Wie een rolstoel of ander medisch hulpmiddel nodig heeft, moet niet langer eindeloos hoeven wachten. Daarom komen er landelijke regels voor onder andere de levertijd van deze hulpmiddelen, schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Het valt lang niet altijd mee om zo'n hulpmiddel op tijd en in goede orde te krijgen, maakte televisieprogramma Kassa op uit tal van ontvangen klachten. De gemeente, de verzekeraar en de leverancier werken niet zelden langs elkaar heen.



Alle betrokkenen hebben nu afgesproken dat ze in januari regels gaan opstellen waaraan iedereen zich moet houden. Die gaan bijvoorbeeld bepalen hoe lang het mag duren voor een hulpmiddel is geleverd en hoe aanvragers te woord worden gestaan. Op die twee punten gaat het nu geregeld mis. (ANP)