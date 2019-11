Medici richten politieke partij op

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 2021 doet een nieuwe politieke partij mee, waarbij gezondheidszorg het belangrijkste onderwerp is: NLBeter.

NLBeter is opgericht door prominente medici, uit onvrede over het in hun ogen slecht functionerende zorgsysteem. Psychiater Esther van Fenema: "Het zorgsysteem faalt en het lukt de huidige politieke partijen niet om er iets aan te veranderen. Wij kunnen dat beter".

Wanda de Kanter

Het bestuur van de partij bestaat behalve Van Fenema uit de oncoloog Wanda de Kanter, cardioloog Janneke Wittekoek en psychiater Ronald Mann. De Rotterdamse hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans completeert het bestuur. NLBeter hoopt minimaal vijf zetels te halen.

Gezonde samenleving

Fennema: "Het vertrekpunt van onze partij is gezondheid en een gezonde samenleving. Maar dan gaat het vaak ook om onderwerpen in het onderwijs of op het terrein van Sociale Zaken. We zijn breder dan dat.”