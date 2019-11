Kaiser Permanente rouwt om plots overlijden topman

De Amerikaanse zorgverzekeraar annex -aanbieder Kaiser Permanente rouwt om het plotselinge overlijden van CEO Bernard Tyson. De zestigjarige Tyson overleed afgelopen weekend onverwachts aan een hartaanval.

Tyson gaf sinds 2013 als chief executive officer leiding aan Kaiser. Tyson gold als één van de meest prominente zorgbestuurders van de VS. Onder zijn leiding groeide het aantal mensen dat Kaiser-leden van 9,3 miljoen naar 12,3 miljoen. De jaaromzet ging in dezelfde periode omhoog van 53 miljard dollar naar 82,8 miljard dollar.

Als CEO was Tyson een groot pleitbezorger van de ontwikkeling van een “zorgecosysteem”, bedoeld om problemen als dakloosheid en slechte woonomstandigheden op te vangen. Mede om initiatieven verliest Kaiser in Tyson “een uitmuntende leider, visionair en voorvechter van toegankelijke zorg”, zo laat het healthsystem in een korte verklaring weten. De raad van toezicht heeft executive vice president Gregory Adams per direct aangewezen als interimbestuursvoorzitter en CEO.