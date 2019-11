Wetenschappers winnen Deltapremie met zorgonderzoeken

Lectoren AnneLoes van Staa van de Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen hebben beiden een Deltapremie gewonnen, een nieuwe prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen ieder 500.000 euro, ter beschikking gesteld door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Mobach wil met zijn onderzoek bereiken dat het in gebouwen goed toeven is voor zowel mensen als organisaties: ze moeten bijvoorbeeld gezond gedrag stimuleren, stress reduceren en gewoon beter passen bij de doelgroep.



Van Staa leidt het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang moeten maken naar de volwassenenzorg. Ze onderzocht waar deze jongeren tegenaan lopen in de zorg en waar zij behoefte aan hebben.



SIA nam met de Vereniging Hogescholen het initiatief voor de onderscheiding, die bedoeld is als een stimulans voor de laureaten om hun bijdrage aan de samenleving nog verder uit te bouwen. Het orgaan is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), een grote wetenschapsfinancier. (ANP)