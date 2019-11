NZa roept sjoemelende huisarts tot de orde

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een aanwijzing opgelegd aan een huisarts die niet-zorginhoudelijke contacten en te lange consulten declareerde. Als de betreffende huisarts hierin volhardt riskeert de praktijk een last onder dwangsom. Ook kan de Nza de praktijknaam openbaar maken.

De praktijk bracht volgens de NZa consulten in rekening terwijl er geen sprake was van zorginhoudelijk contact met de patiënt. Het ging dan bijvoorbeeld om een telefoongesprek waarin een afspraak werd verzet of om een consult waarop de patiënt niet was verschenen. Ook bracht de praktijk altijd een lang consult in rekening bij meerdere klachten, ongeacht de duur van het consult. Dit is in strijd met de declaratieregels, stelt de NZa.

De praktijk krijgt daarnaast een waarschuwing omdat de administratie niet op orde was. Omdat de huisarts inmiddels een ander agendacontrolesysteem heeft ingevoerd, treft de NZa op dit punt geen verdere maatregelen.