Drie kwart hoogopgeleiden in zorg is vrouw

De zorg loopt voorop in het aandeel van vrouwen op het hoogste beroepsniveau, samen met het onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna drie kwart van de hoogopgeleiden met een diploma in de zorg is vrouw.

In alle beroepsgroepen behalve zorg en onderwijs zijn mannen op het hoogste niveau in de meerderheid. Dat komt volgens het CBS onder meer doordat vrouwen vaker in deeltijd werken en zodoende minder kans maken op een managementfunctie.

Studiekeuze

Dat juist in de zorg en het onderwijs de vrouwen in de meerderheid zijn, komt vooral door studiekeuze. Van de hoogopgeleide 15- tot 75–jarigen met een diploma in gezondheidszorg en welzijn was in 2018 73 procent vrouw. Daar komt voorlopig geen verandering in, blijkt uit de cijfers: onder huidige studenten ligt de verhouding ongeveer hetzelfde.

Gespecialiseerd verpleegkundigen

In de top tien beroepsgroepen waar vrouwen het grootste aandeel hebben op het hoogste beroepsniveau staan gespecialiseerd verpleegkundigen bovenaan. In 2018 was meer dan 80 procent van de werkenden in deze beroepen vrouw. Andere beroepen met meer dan 70 procent vrouwen zijn maatschappelijk werker, psycholoog en socioloog, en fysiotherapeut.

Artsen

De top tien wordt afgesloten door artsen. Vrouwen zijn onder andere in de meerderheid onder basisartsen, apothekers en huisartsen, terwijl mannen in de meerderheid zijn onder medisch specialisten en tandartsen. Deze lijst van tien beroepen is tussen 2013 en 2018 niet noemenswaardig veranderd.