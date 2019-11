Ook Fivoor en Van der Hoeven naar rechter om lage tarieven

Behalve Arkin in Amsterdam gaan twee andere instellingen voor forensische zorg naar de rechtbank vanwege de te lage vergoeding voor hun zorg: Fivoor in Rotterdam en de Van der Hoeven kliniek in Utrecht.

"De vergoedingen voor behandeling in de forensische zorg die zijn vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn voor 2020 ontoereikend", aldus Fivoor. Dat komt volgens de instelling door kostenstijgingen die niet worden gecompenseerd en doordat Justitie het geld op een andere manier verdeelt over de sector.

Redelijke vergoeding

Fivoor laat weten dat het hard werkt aan verbeteringen om te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving: “Dat lukt niet als er geen redelijke vergoeding tegenover staat. De tarieven die Justitie voorstelt, zijn zorgelijk. Die leiden tot aanpassingen in behandelingen van patiënten, met mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van zorg en voor de veiligheid."

Van der Hoeven

De Van der Hoeven Kliniek en De Waag in Utrecht spannen ook een kort geding aan tegen Justitie om de lage tarieven voor forensische zorg. Een woordvoerder van de Van der Hoeven kliniek laat weten dat de polikliniek de Waag er zeven procent op achteruit gaat en Van der Hoeven zes procent.

Zedendelinquenten

"De impact van de nieuwe tarieven is groot. Bij de Waag betreft het een kwart van de behandelingen en 2200 cliënten. Bij Van der Hoeven gaat het om onze afdeling voor zedendelinquenten. Zeker voor de Waag vragen wij ons sterk af of wij onder deze voorwaarden onze zorg komend jaar kunnen garanderen.”

Andere oorzaak

De geldnood van tbs-klinieken heeft misschien een andere oorzaak dan dat ze te weinig geld krijgen van de overheid, stelt minister Dekker. De klinieken krijgen volgens hem "redelijke tarieven", die onafhankelijk zijn vastgesteld. Dekker: "De NZa onderzoekt heel zorgvuldig wat redelijke tarieven zouden moeten zijn en dat is precies waar wij van uitgaan".