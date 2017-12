Martini Ziekenhuis benoemt twee nieuwe rvt-leden

Mieke Hazes en Arjan in ’t Veld treden per 1 januari 2018 toe tot de raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Zij vervangen Tineke Hirschler en Maarten Ruijs in de raad.

Hazes is werkzaam als hoogleraar en afdelingshoofd reumatologie en voorzitter stafconvent in het Erasmus Medisch Centrum. Binnen de rvt van het Martini Ziekenhuis gaat zij de portefeuille kwaliteit en veiligheid beheren.

In ’t Veld is oprichter en directeur van Bureauvijftig, dat ondersteunt bij het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten voor ouderen. Als rvt-lid van het Martini Ziekenhuis neemt In 't Veld het thema innovatie onder zijn hoede.

Met de komst van deze twee nieuwe leden versterkt de raad zich verder op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg en op het gebied van innovatie en ondernemerschap, zo schrijft het ziekenhuis.

Over het vertrek van Hirschler en Ruijs zegt Rik van Terwisga, voorzitter van de raad van toezicht: "Met het afscheid van Tineke Hirschler en Maarten Ruijs nemen we afscheid van twee betrokken en deskundige toezichthouders. Ik wil hen beiden graag hartelijk danken voor hun inzet voor het Martini Ziekenhuis. Met hun kennis en interesse hebben zij bijgedragen aan de sterke positie waarin het Martini Ziekenhuis zich nu bevindt."