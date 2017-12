Overleg met politie over verward gedrag

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie deelt de zorg van korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie over de problemen die personen met verward gedrag veroorzaken. Grapperhaus zei dat vrijdag voor de wekelijkse ministerraad. Hij wil binnenkort met de politie aan tafel om te bespreken wat er dient te gebeuren.

Grapperhaus reageerde op uitspraken van Akerboom in het AD. Die zei dat de politie steeds vaker moet uitrukken wegens problemen met personen met verward gedrag. Ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid deelt de zorg van Akerboom. Hij onderstreepte wel dat niet alle personen met verward gedrag ook daadwerkelijk voor problemen zorgen. "We moeten met precisie over deze groep spreken."



Akerboom pleitte er in het AD voor dat er in elke wijk een GGZ-hulpverlener beschikbaar is. "Wij lijken het nationale opvangcentrum voor personen met verward gedrag te zijn geworden. Dat gaat van mensen die de kluts kwijt zijn tot enorme geweldsuitbarstingen. Het gaat om heftige incidenten die regelmatig voorkomen die ook politiemensen raken." De toename van verwarde mensen op straat komt volgens hem doordat "in de preventie de touwtjes wat lijken te zijn losgelaten en inrichtingen zijn verkleind". Hij roept gemeenten en de landelijke politiek op om de zorg voor psychiatrische patiënten te intensiveren.



Het aantal keren dat de politie moet uitrukken voor spoedsituaties is in vijf jaar tijd met ruim een kwart toegenomen, van 1,2 miljoen meldingen naar ruim 1,5 miljoen. "Als mensen hulp nodig hebben, bellen zij in toenemende mate de politie. De politie is en blijft een anker. Waar andere publieke functies verdwijnen - denk aan de brievenbus, het postkantoor of de bank - blijft de politie zichtbaar in de wijk en weten mensen ons te vinden", aldus Akerboom.



De GGD valt Akerboom bij en ziet ook graag meer psychische hulp in de wijk. Dat kan veel leed en overlast voorkomen, zegt bestuursvoorzitter Jacobine Geel. (ANP)