Ambulances tegengehouden om terreurdreiging

Vlak na de dodelijke steekpartijen in Maastricht vorige week donderdagavond zijn uitgerukte ambulances tegengehouden. Ze mochten niet door naar de slachtoffers omdat er een terreurprotocol van kracht was, bevestigt de politie vrijdag berichtgeving in Dagblad de Limburger.

Na de steekpartijen werd een 37-jarige Maastrichtenaar gearresteerd. Hij zou twee mensen hebben gedood met messteken en twee anderen verwond. De politie hield rekening met een terroristische aanslag. Volgens de politie was de situatie chaotisch. Er waren drie plaatsen waar zich een delict kon hebben afgespeeld, het ging om Syrische slachtoffers en er zou mogelijk nog een tweede verdachte zijn vanwege onduidelijkheid over het signalement van de dader.



In de Limburger verwijten familieleden van de overledenen de politie en de GGD nalatigheid. Zo lag een vrouw op de Postmesstraat dood te bloeden, terwijl de ambulances enkele honderden meters verder werden tegengehouden. (ANP)