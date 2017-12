Reinier de Graaf bouwt nieuwe polikliniek in Voorburg

Het Reinier de Graaf ziekenhuis bouwt een nieuwe polikliniek op de locatie in Voorburg. Daar moet ruimte komen voor de bestaande poli’s, diagnostiek en het IVF-centrum.

Het ziekenhuis kiest voor vervangende nieuwbouw van het verouderde Diaconessenhuis. De huidige dienstverlening blijft de komende drie jaar ongewijzigd. De opening van de nieuwe polikliniek is begin 2021 gepland, zo maakt de ziekenhuisorganisatie bekend.

Met dit plan behoudt Reinier de Graaf de zorglocatie Voorburg. Alle huidige specialismen van het Diaconessenhuis komen terug in de nieuwe polikliniek. Ook het hospice, het gezondheidscentrum Voorburg-West en de bijbehorende parkeerfaciliteiten blijven gehandhaafd. De operatiekamers en de verpleegafdelingen worden over drie jaar verplaatst naar het Gasthuis in Delft.

Het huidige pand van het Diaconessenhuis wordt verkocht, inclusief de bijbehorende grond. De nieuwe polikliniek wordt volgens het voorgenomen besluit gebouwd op de fundamenten van de zusterflat, op het terrein van het ziekenhuis. Reinier de Graaf informeert omwonenden zodra er duidelijkheid is over de bestemming.