ETZ opent Moeder- en Kindcentrum in Tilburg

Verloskundigenpraktijken Eva, de Vlinder en de Zon, Livive, de gynaecologen en kinderartsen van het ETZ én Lunavi Kraamzorg vormen vanaf de jaarwisseling het Moeder- en Kindcentrum (MKC), gevestigd in de ETZ-locatie Elisabeth. In het nieuwe MKC komt alle zorg voor zwangere vrouwen, kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar bij elkaar.

De concentratie van de geboortezorg en kindergeneeskundige zorg op één locatie is in alle opzichten een stap vooruit, volgens het ETZ. Alle betrokken zorgverleners stellen gezamenlijk richtlijnen en protocollen op, om de best mogelijke zorg te bieden, die goed op elkaar afgestemd is. “We kennen elkaar goed en de lijnen zijn dus kort”, vertelt gynaecoloog Addy Drogtrop. “Daardoor verloopt bijvoorbeeld ook de overgang van ziekenhuis naar thuis - én andersom - beter.”

De verloskundigenpraktijken EVA, De Vlinder, De Zon en Livive zijn het afgelopen jaar gefuseerd. Vervolgens hebben ze de krachten gebundeld met de gynaecologen en kinderartsen van het ETZ en Lunavi Kraamzorg ten behoeve van de geboortezorg en kindergeneeskundige zorg binnen het MKC. Vanaf 2 januari is er één centraal loket dat 24/7 bereikbaar is voor alle zorgvragen voor moeders en kinderen tot achttien jaar. Voor spreekuren is het MKC te vinden op de drie locaties van het ETZ en op twaalf spreekuurlocaties in de wijk.

Nadat in januari 2016 de kinderafdelingen van het voormalig TweeSteden en St. Elisabeth Ziekenhuis zijn samengevoegd tot één kinderafdeling, zal deze afdeling in mei 2018 ook fysiek onderdeel worden van het MKC. Hierdoor wordt onder meer de samenwerking met de Moeder & kindafdeling versterkt.