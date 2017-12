Medisch Centrum Leeuwarden is eerste rookvrije ziekenhuis

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is vanaf 1 januari naar eigen zeggen het eerste volledig rookvrije ziekenhuis van Nederland. Roken is uitgebannen binnen het gebouw én op het ziekenhuisterrein, meldt het ziekenhuis donderdag.

De laatste rookhokjes op het terrein worden binnen enkele weken verwijderd. Het rookverbod geldt voor medewerkers, patiënten, bezoekers en alle anderen.



"Ik ben er trots op dat ons ziekenhuis in dit opzicht het goede voorbeeld geeft. We willen het roken de zorg uit hebben en dat begint in Leeuwarden", zegt internist-oncoloog Hiltje de Graaf. Rokende patiënten die in het MCL worden opgenomen kunnen volgens haar hulp krijgen. "Denk aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom en dergelijke."



Veel Nederlandse ziekenhuizen werken aan initiatieven om rookvrij te worden, maar vaak mag er buiten nog gerookt worden. (ANP)