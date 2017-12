Hemelbestormers: Martha Flora, uitgaan van wat mensen nog kunnen

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Skipr geeft deze Hemelbestormers als eindejaarsgeste de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Marco Ouwehand is CEO en oprichter van Martha Flora:

"Martha Flora is een particulier initiatief in de dementiezorg. Gebouwd op persoonlijke ervaringen van grondlegger Marco Ouwehand en gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek. Het resultaat: een uniek zorgconcept voor mensen met alzheimer of een andere vorm van dementie.

Bij Martha Flora krijgen mensen met dementie alle ruimte om hun eigen leven zo goed mogelijk, en in alle waardigheid, voort te zetten. Binnen een geborgen en beschermde samenleving, waar het persoonlijk welbevinden van de bewoners voorop staat. De Martha Flora medewerkers creëren een persoonlijke, liefdevolle band met elke bewoner. Maar onderhouden ook een warm contact met de familieleden, die altijd welkom zijn. Om dat elke dag waar te kunnen maken werkt Martha Flora, in vergelijking met de reguliere zorg met een veel ruimere bezetting. Betrokken, ervaren professionals die allemaal de speciale Martha Flora opleiding hebben gevolgd.

Bewoners krijgen zoveel mogelijk autonomie en vrijheid: ze bewonen hun eigen comfortabele appartement en maken gebruik van de Meander, de veilige en gemeenschappelijke leefomgeving met daarin een huiskamer, een eetkeuken, bibliotheek, tuin en atelier. De gezondheid van de bewoners wordt uiteraard continue in de gaten gehouden."

Waarom wordt de zorg beter van dit initiatief?

"Martha Flora laat zien dat goede zorg voor oudere mensen met een dementie die niet meer thuis kunnen wonen mogelijk is, maar dat daarvoor andere keuzes moeten worden gemaakt. Het goede voorbeeld dat Martha Flora in de praktijk brengt wordt her en der nagevolgd, waarbij het vaak gaat om individuele ingrediënten of combinaties daarvan, maar tot nu toe nog niet op een integrale manier."

Op welk probleem in de zorg is dit initiatief een antwoord?

"Het initiatief van Martha Flora is een antwoord op de ingewikkelde situatie die ontstaat als mensen met een dementie niet meer thuis kunnen wonen. Wij vragen dan van hen om zich ondergeschikt te gaan maken aan een systeem terwijl ze dat nu juist niet meer kunnen. Bij Martha Flora gaan we zo veel mogelijk uit van wat mensen nog wel kunnen. En niet van wat ze niet meer kunnen, rekening houdend met hun dementie."

Wat is tot op heden de meest markante ervaring rond dit initiatief, positief dan wel negatief?

"Alhoewel ik Martha Flora ben begonnen om een oplossing voor mijn moeder te creëren, is mijn vader nu bewoner in een van mijn huizen. Ik ervaar daardoor aan den lijve wat het verblijf bij Martha Flora betekent. Voor mijn vader, maar ook voor mij als zoon. Zelfs in de situatie die Martha Flora heeft kunnen creëren blijven we aanlopen tegen dillema's. Dat moet ik accepteren, maar dat vind ik erg moeilijk."

Wat is de ambitie voor 2018? Waar staat het initiatief eind 2018?

"De ambitie voor 2018 is om de drie nieuwe locaties die op dit moment worden gebouwd succesvol op te starten. Ons totaal komt daarmee op elf, met nog eens zes nieuwe locaties in de planning voor 2019 en daarna. 2018 zal verder in het teken staan van het creëren van een solide basis voor de verdere groei."