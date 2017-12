Organisaties ontvangen subsidie om uitkomsten revalidatie te meten

ZonMW en Revalidatie Nederland hebben een subsidie van 549.000 euro overhandigd aan de afdeling Research & Development van Heliomare, het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij gaan dit besteden aan onderzoek.

Met de subsidie ontwikkelen de centra gezamenlijk een vragenlijst voor het meten van de uitkomsten van revalidatie op het gebied van participatie en eigen regie. De vragenlijst moet bruikbaar zijn ongeacht diagnose en revalidatiesetting (revalidatiecentrum, algemeen of universitair ziekenhuis). De bestaande vragenlijsten zoals de USER-Participatie en de Zelfredzaamheidsmeter vormen de basis van de nieuw te ontwikkelen vragenlijst.

De lijst heeft als doel de meerwaarde van revalidatie voor een patiënt in maat en getal uit te drukken, aldus Heliomare. Het onderzoeksproject neemt zes jaar in beslag en wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende patiëntenorganisaties, revalidatie-instellingen en onderzoeksinstituten. Het project start in april 2018.