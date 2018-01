Hogeschool Ede start lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid

Willemieke Kroeze is per 1 januari 2018 gestart als lector Zorg voor Voeding en Gezondheid aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het lectoraat is verbonden aan de opleiding verpleegkunde en verbindt onderzoek met de praktijk.

Kroeze is werkzaam als universitair docent op de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze functie zal zij in deeltijd voortzetten naast haar functie als lector. Haar expertise ligt op het gebied van determinanten van gedrag, het bevorderen van gezond voedingsgedrag en de implementatie van evidence-based leefstijlinterventies in de eerstelijnszorg.

Volgens de hogeschool sluit het lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid goed aan op de ontwikkelingen in het verpleegkundevak. "Een verpleegkundige verleent zorg aan zieken, maar krijgt ook een steeds prominentere rol als gezondheidsbevorderaar. Voeding is belangrijk bij herstel van ziekte en het bevorderen van kwaliteit van leven, maar ook een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van ziekten. Door het bevorderen van gezonde voeding en een gezonde leefstijl kan ziekte voorkomen worden."

De Christelijke Hogeschool Ede ligt in de zogeheten FoodValley. In deze regio werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen om innovatie te stimuleren en bij te dragen aan voedingsvraagstukken.