Cecile Exterkate versterkt raad van toezicht Dichterbij

Cecile Exterkate is per 1 januari 2018 toegetreden tot de raad van toezicht van zorgaanbieder Dichterbij. Zij volgt Alita Hidding op die na twee periodes van vier jaar de raad van toezicht verlaat.

Exterkate is klinisch psycholoog-psychotherapeut, promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit en behaalde in 2010 haar MBA aan de Universiteit van Tilburg. Momenteel is zij bestuurder bij Pro Persona, een organisatie die specialistische geestelijke gezondheidszorg en forensisch psychiatrische zorg biedt. Daarnaast vervult ze diverse bestuurlijke nevenfuncties in de gezondheidszorg en wetenschap.

Exterkate is in de raad van toezicht van Dichterbij benoemd op voordracht van de cliëntenraad. Met haar achtergrond en interesse kan ze bijdragen aan een cliënt- en kwaliteitsgerichte manier van toezichthouden, verwacht Dichterbij.