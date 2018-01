Kruidvat en Trekpleister: zelfzorg en tabak gaan niet samen

Trekpleister en Kruidvat stoppen met de verkoop van sigaretten. De drogisterijketens stoppen in hun ruim 1100 Nederlandse winkels en de ruim 250 Belgische filialen gefaseerd met de verkoop, bevestigt het bedrijf na eerdere berichtgeving in het AD. De ketens nemen daar tot 2019 de tijd voor.

De twee winkelketens willen zich volgens topman Gerard van Breen "steeds meer profileren als health-winkels, met een grotere keus in zelfzorgmedicijnen". Sigaretten passen volgens hem niet meer in het concept van de winkels. Bovendien willen Trekpleister en Kruidvat volgens de directeur "hun verantwoordelijkheid nemen''.



Dat de verkoop desondanks stapsgewijs wordt gestopt, komt volgens Van Breen omdat de winkels meteen worden omgebouwd. "Dat kan niet allemaal in één keer. En omdat dat ook financieel onverantwoord is.'' In de loop van volgend jaar moeten alle winkels tabaksvrij zijn.



Van Breen is naar eigen zeggen trots op deze stap. Hoeveel omzet de twee drogisterijketens voortaan mislopen, wil Van Breen niet zeggen, maar volgens hem scheelt het "toch enkele procenten".



KWF Kankerbestrijding laat weten "trots" te zijn "dat Kruidvat deze stap zet op het gebied van bescherming van de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van tabak".

Supermarktketen Jumbo zegt niet van plan te zijn om te stoppen met de verkoop van tabak. "We vinden het belangrijk dat onze klanten voor al hun boodschappen bij Jumbo terechtkunnen, dus ook voor rookwaren", aldus een woordvoerster. Wel is Jumbo naar eigen zeggen de eerste supermarkt die het rookwarenschap heeft afgedekt. Met het afdekken "hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen het roken door jongeren".

Albert Heijn zegt in een verklaring te wachten op een nieuwe wet die supermarkten verplicht stelt rookwaren af te dekken. Drogisterijketen Etos, die net als Albert Heijn onder Ahold valt, is al jaren geleden gestopt met de verkoop van tabak. (ANP)