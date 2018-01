NZa legt fysiotherapeut last onder dwangsom op

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een fysiotherapeut uit Amsterdam een last onder dwangsom opgelegd, omdat hij de zorg voor zijn patiënten niet heeft bijgehouden in zijn patiëntendossiers. De NZa heeft deze fysiotherapeut in de zomer van 2017 al gewaarschuwd, maar bij een nieuwe controle bleek dat de patiëntendossiers nog steeds niet goed waren bijgehouden.

De fysiotherapeut moet zijn patiëntendossiers bijwerken. Doet hij dit niet voor 9 januari 2018, dan moet hij een bedrag betalen dat kan oplopen tot 5000 euro. De NZa noemt het belangrijk dat zorgaanbieders een goede administratie voeren. Deze wettelijke verplichting houdt in dat zorgaanbieders van elke behandeling een aantekening of beschrijving in het patiëntendossier moeten opnemen, onder meer zodat gecontroleerd kan worden of de zorg daadwerkelijk is geleverd en of de zorgnota klopt.

De fysiotherapeut in kwestie is Jeremy Verbauwen. De NZa openbaart zeer zelden de naam van overtreders. In dit geval doet de zorgautoriteit de naam van de zorgverlener bekend om andere partijen op de zorgmarkten te informeren en te waarschuwen. De Nza noemt de overtreding "van dien aard dat het adequaat functioneren van de zorgverlenings- en zorginkoopmarkt en de positie van zorgaanbieders op die markt geen uitstel toelaat".

Waarschuwing

De controles bij deze fysiotherapeut maken onderdeel uit van een controlereeks op basis van declaratiedata. Naast deze fysiotherapeut hebben ook twee andere praktijken een waarschuwing gekregen. Deze twee hebben hun administratie na de waarschuwing op orde gebracht.