Henk Gerla verruilt LUMC voor zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Henk Gerla is benoemd tot lid raad van bestuur bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Hij volgt Hennie Limberger op die met pensioen gaat.

De afgelopen vier jaar was Gerla in het LUMC verantwoordelijk voor financiën, ICT en bedrijfsvoering. Voordat hij bij het LUMC ging werken, was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Sint Franciscus Vlietland Groep in Rotterdam. Hij werkt sinds 1997 in de zorg, eerst bij Thuiszorg Rotterdam, later als bestuurder bij het Sint Franciscus Gasthuis. Daarvoor heeft Gerla diverse financiële functies uitgeoefend binnen de Koninklijke landmacht. Hij heeft de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda gevolgd.

Kees Linse, voorzitter van de raad van toezicht van het LUMC, spreekt zijn waardering uit voor de "grote passie en werklust" van Gerla. "Henk is een goede bestuurder en gewaardeerd collega. We vinden het jammer dat hij weggaat. De afgelopen jaren heeft hij zich ingespannen om het LUMC in- en extern te versterken ten aanzien van patiëntgerichtheid, duurzaamheid en governance. Ook nieuwe vormen van zorg, zoals de protonentherapie in HollandPTC mochten rekenen op zijn nauwe betrokkenheid."