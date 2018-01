Rivas concentreert revalidatie met verblijf

Rivas Zorggroep concentreert revalidatiezorg met tijdelijk verblijf op de locaties in Sliedrecht, Dordrecht en Gorinchem. In het Gasthuis in Gorinchem opent de zorgorganisatie hiervoor op 10 januari een nieuwe revalidatieafdeling.

Cliënten van de zorggroep kunnen niet langer revalideren én tijdelijk verblijven in Leerdam. Op deze locatie kan voortaan uitsluitend poliklinisch worden gerevalideerd. Cliënten die momenteel tijdelijk verblijven in Leerdam zullen op dinsdag 9 en woensdag 10 januari verhuizen naar de nieuwe revalidatieafdeling in Gorinchem.

Rivas zegt door de concentratie grotere aantallen cliënten te kunnen behandelen. De nieuwe, afdeling in Gorinchem heeft 52 plaatsen, waarvan er 6 bestemd zijn voor cliënten die de intensiteit van een revalidatie traject niet aan kunnen, maar wel met de juiste begeleiding weer terug naar huis kunnen. Elke patiënt heeft een eigen kamer, waar ook individuele behandeling kan plaatsvinden.